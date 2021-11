RECONSTRUCTIE. Overlegcomité draait eensgezind het roer om: enkel voorbarige tweet zorgt even voor wrevel

Hoe zullen de vaccins reageren op de nieuwe variant? En zijn er nog andere Belgen besmet? Steven Van Gucht geeft antwoord

Volgens viroloog Steven Van Gucht is er meer data nodig over de nieuwe Zuid-Afrikaanse coronavariant vooraleer we kunnen spreken van ‘de meest verontrustende ooit’. Ook benadrukt de viroloog dat het nog te vroeg is om te zeggen of de variant B.1.1.529 besmettelijker is dan de andere varianten. Dat liet hij weten in een interview met VTM NIEUWS. Wel stelt Van Gucht dat de variant sneller detecteerbaar is en gelooft hij dat er voorlopig niet meer besmettingen zijn in ons land.

26 november