RECONSTRUCTIE. Operatie Sky: hoe de opendeurdag in de internationale criminele onderwereld tot stand kwam

Grote Coronastu­die polst naar mening over versoepe­lings­ka­len­der

9 maart Er mag weer iets meer sinds deze week en ook de komende weken volgen er nog versoepelingen. De wetenschappers achter de Grote Coronastudie vragen vandaag onder meer naar uw mening over de voorgestelde timing, over het reisverbod en over de avondklok. U krijgt ook vragen over de situatie op uw werkplek voorgeschoteld.