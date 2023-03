RECONSTRUCTIE. Om de hoek van hun villa wachtte Nicolas Ullens de Schooten (57) zijn stiefmoeder op, waar hij haar met 6 kogels neerschoot

‘Ons vakman­schap drink je met verstand’ verdwijnt: drinken we echt minder door zo’n slogan?

Twee van de beroemdste slogans van ons land verdwijnen binnenkort. De regering wil ‘Ons vakmanschap drink je met verstand’ en ‘Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand’ vervangen door een strengere waarschuwing bij alcoholreclame. Maar heeft zo’n waarschuwing wel zin? Drinken we er minder door? En hoe zit dat in andere landen? Wij doken in rapporten van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en spraken met Tom Evenepoel van het VAD.