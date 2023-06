RECONSTRUCTIE. Moeder van Kyana (25) getuigt over de gruwelijke brand: “Het is onmenselijk. Haar kinderen. Haar vriend. Haar twee honden. Haar woning, alles... Echt alles”

Eerste zege Liam Everts maakt papa Stefan (én opa Harry) emotioneel: “Een driege­slacht in de topsport: hoe uniek is dat?”

Eerst was er Harry Everts (71), vier keer wereldkampioen motorcross. Dan kwam zoon Stefan (50), met tien wereldtitels de beste motorcrosser aller tijden. En nu is er (klein)zoon Liam (18) die zijn eerste GP heeft gewonnen. “Toen Liam zondag over de finish kwam, zijn mijn pa en ik in elkaars armen gevlogen en hebben we onze tranen de vrije loop gelaten”, zegt Stefan. “Het was héél emotioneel.”