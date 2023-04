RECONSTRUCTIE. Hoe tien gevangenen op klaarlichte dag konden ontsnappen

Heeft Paul Gheysens de ‘golfoorlog’ in Knok­ke-Heist gewonnen? Bouwmag­naat juicht best nog niet té hard

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Maar bouwmagnaat Paul Gheysens heeft zijn felbegeerde omgevingsvergunning beet voor de bouw van een indrukwekkend golfterrein met faciliteiten in Knokke. En zo lijkt het einde van ‘de golfoorlog’ in zicht. Een terugblik op de vete met concurrent Peter Taffeiren én vooruitblik op wat het enorme project nu precies mag omvatten. Maar vooral: waarom de Antwerp-voorzitter best nog niet helemaal victorie kraait en best af en toe eens aan... Club Brugge denkt.