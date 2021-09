RECONSTRUCTIE. Hoe strijd om burgemeestersjerp in De Panne ontaardde in politiek straatgevecht: “Dit is brol”

Jobs Droom je van een (compleet) nieuwe job? Deze 5 stappen zetten je op weg

25 augustus Veel werknemers dromen tijdens het zomerverlof van een nieuwe job, zelfs helemaal weg van de vertrouwde sector. Eenmaal terug aan de slag, maken die wilde plannen helaas vaak even snel plaats voor de werkelijkheid – en sleur – van het dagelijkse werkleven. Stel die ambities niet langer uit. Of je nu enkele jaren aan de slag bent of al halverwege je carrière bent aangekomen, verandering zal nooit gemakkelijk zijn. Met deze 5 stappen van Jobat.be maak je jezelf klaar om toch overstag te gaan.