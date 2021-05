RECONSTRUCTIE. Hoe spuitje voor familie en vrienden een staatszaak werd

HET DEBAT. Welke mogelijke versoepe­lin­gen moeten aan het coronapas­poort gekoppeld worden? Dit is jullie mening

5 mei In Denemarken werd vorige maand al een coronapaspoort gelanceerd met versoepelingen voor gevaccineerden. Ook Duitsland volgt. In ons land wil Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) eveneens een coronapaspoort invoeren. Belgische experten werken momenteel aan een advies dat zal worden doorgestuurd naar de beleidmakers en ministers die een beslissing zullen nemen. Wat denk jij? Welke mogelijke versoepelingen moeten aan het coronapaspoort gekoppeld worden? Eerder vandaag lieten we enkele experts en politici aan het woord. Nu is het jullie beurt.