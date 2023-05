RECONSTRUCTIE. Hoe premier De Croo met een zeer doordachte zet de Groenen kopje onder duwde

“Het is genoeg geweest”: Patrick (61) stopt gedegou­teerd als scheids­rech­ter na 20 jaar agressie in het voetbal

“De politie moest met zes combi’s afzakken om de boel te bedaren. En die jongens hebben zich daarna zelfs nog tegen hen gekeerd.” Tijdens 1 op de 50 voetbalmatchen vindt agressie plaats. Daarom wil Voetbal Vlaanderen met het #DoedeGijDatThuisOok-actieplan een einde stellen aan elke vorm van geweld in ons voetbal. Volgens scheidsrechter Patrick Weynants (61) komt dat plan geen dag te vroeg. Hij vertelt hoe hij twintig jaar lang te maken kreeg met agressie en intimidatie van speler en supporters. “Het is mooi geweest. Ik heb me aangesloten bij een fietsclub, ik ga fietsen.”