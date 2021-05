RECONSTRUCTIE. Hoe plexiglas op terrassen tegelijk toegelaten én verboden werd: federale regering kende haar eigen coronaregels niet

Op vrijdag 23 april krijgen horeca-eigenaars voor het eerst een beetje duidelijkheid over hoe ze hun terrassen mogen opstarten. Het Overlegcomité heeft de belangrijkste regels vastgelegd en communiceert die prominent. Eén van die regels is: tafels met aparte gezelschappen moeten op anderhalve meter afstand van elkaar staan. Zoals altijd is het vervolgens aan het paritair comité van de betrokken sector om de basisregels van de regering om te zetten in protocollen. Zo’n protocol is een handleiding waarin alles zeer gedetailleerd omschreven wordt: van de manier waarop er betaald moet worden tot de inrichting van de toiletten.