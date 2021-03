RECONSTRUCTIE. Hoe ons land jaar geleden in lockdown ging. Alle terugkerende reizigers testen? “Verspilling.” Contacttracen? “Geen volk voor”

Vooral niet de dramaqueen uithangen en “blijf in uw kot”. Dat was het devies na de krokusvakantie vorig jaar. Ons land kon die “zware griep” uit Wuhan wel aan. Alle terugkerende reizigers testen? “Verspilling.” Contacttracen? “Geen volk voor.” Mondmaskers? “Iedereen was kwaad op iedereen omdat er geen waren.” En toen kwamen de beelden uit Italië.