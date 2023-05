RECONSTRUCTIE. Hoe onderzoek naar Lucio Aquino (61) leidde tot grootste klap aan Calabrese maffia ooit

Aantal kleuters in buitenge­woon onderwijs blijft stijgen, Groen pleit voor meer inclusie

In februari waren er opnieuw meer kleuters ingeschreven in het buitengewoon onderwijs dan een jaar geleden. De zoveelste stijging op rij, en dat terwijl er al te weinig plaatsen zijn. Dat schrijft ‘De Morgen’ op basis van een telling van het Departement Onderwijs en Vorming in februari. Vlaams parlementslid Johan Danen (Groen) vindt de stijging “zorgwekkend” en vreest dat het nieuwe decreet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de tendens nog zal versterken.