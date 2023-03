RECONSTRUCTIE. Hoe de Vlaamse regering dan toch een stikstofakkoord sloot: “Héla, eerst is het aan mij!”

Update Regering gaat 700 opvang­plaat­sen voor asielzoe­kers creëren met “container­dorp”: 400-tal plaatsen in Kampenhout

Het kernkabinet heeft een akkoord gesloten over de aanpak van de asielcrisis in ons land. Dat meldt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). De regering zal onder meer 700 extra opvangplaatsen creëren, bijvoorbeeld via containers, op voorwaarde dat de ‘kraan’ niet meer ongebreideld open blijft staan. Opvallend: een vierhonderdtal van die plekken komt in de landelijke gemeente Kampenhout, aldus verschillende bronnen. Een doorn in het oog van enkele burgemeesters in de Vlaamse Rand.