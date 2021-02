RECONSTRUCTIE. Hoe de paniek toesloeg bij Schild & Vrienden: “Ik MOET dat weten. Ik kan daarvoor vervolgd worden hé”

Belg zette gemiddeld 2,5 vakantieda­gen over naar 2021

5:46 In 2020 had 75 procent van de bedienden nog extralegale vakantiedagen over die ze moesten overzetten naar 2021. Dat is 7% meer dan in 2019. Gemiddeld schoof de Belgische bediende 2,5 vakantiedagen door naar dit jaar. Dat blijkt uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van zijn cijfers van meer dan 120.000 bedienden.