RECONSTRUCTIE. Hoe de euforie van de vrijlating van Olivier Vandecasteele veranderde in een enorme regeringscrisis: “Deze situatie is oncomfortabel voor ons”

Nederland­se massadonor verwekte 35 kinderen in België: “Ze zijn met liefde gemaakt”

De Nederlandse ‘seriedonor’ Jonathan Meijer (41), die wereldwijd 550 kinderen verwekte, heeft in België 35 nakomelingen. Dat zegt hij donderdagavond in ‘Terzake’ bij de VRT. Hij zou via internet met de Belgische moeders hebben afgesproken. In Belgische ziekenhuizen werd maximaal vier keer geïnsemineerd met zijn sperma. Tot nu toe waren in ons land twee nakomelingen van de donor bekend.