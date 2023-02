RECONSTRUCTIE. Hoe de discussie over het stikstofakkoord begon in Brussel en zonder akkoord eindigde in Antwerpen: “Was heel die cinema nu écht nodig?”

Diesel vanaf zaterdag goedkoper, maar accijns stijgt verder

Diesel wordt vanaf morgen goed 1 cent per liter goedkoper. Een liter diesel (B7) mag vanaf dan nog maximaal 1,756 euro kosten. Het cliquetsysteem perkt de daling wel in. Op diesel geldt sinds maart vorig jaar een korting via een daling van de bijzondere accijns. Die accijns gaat nu weer een beetje omhoog omdat de prijs van diesel onder de 1,7 euro per liter zou zijn gezakt.