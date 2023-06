RECONSTRUCTIE. Hoe 64-jarige honderden elektriciteitsmeters terugdraaide tegen grof geld

Politiek HET RAPPORT. CD&Vechtend ten onder: een partij in spagaat, die zich kapot regeerde op haar kernthema

Het gaat altijd over de C in CD&V, maar waarvoor staat de V nog? Van alles een beetje? Vechtend ten onder? Vastgeroest? Na 1 jaar met Sammy Mahdi als voorzitter zijn de peilingen nog altijd slecht, maar welke troeven heeft de partij nog? Dit is het rapport van CD&V.