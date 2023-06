RECONSTRUCTIE. Hoe 39-jarige arts haar kind kon vergeten in auto. “Weet jij waar de baby is?”, vroeg haar man via de telefoon

42 verdachten gearres­teerd bij 41 huiszoekin­gen naar doping: politie vindt 140.000 euro cash bij uitbater (28) fitness­club

De federale politie heeft de uitbater en de coach van een fitnessclub in de Kortrijkstraat in Bevere (Oudenaarde) aangehouden. Bij een grootscheepse gerechtelijke actie naar doping, met maar liefst 41 huiszoekingen in heel Vlaanderen, vond de politie bij hem thuis onder meer 140.000 euro cash en vijf vuurwapens. In totaal werden 42 verdachten gearresteerd.