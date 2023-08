RECONSTRUCTIE. “Hij is een wrak”: hoe aangifte van ongewild beeld van kindermisbruik bij politie uiteindelijk naar Sven Pichal leidde

Vlaamse borstkan­ker­pa­tiën­ten hebben steeds grotere overle­vings­kans

De behandeling van patiënten met borstkanker in Vlaanderen geeft steeds betere resultaten. Zo is de overlevingskans de afgelopen jaren ongeveer 3 procent gestegen. Specialisatie blijkt daarbij belangrijk te zijn. Daarom is Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) van plan om de erkenning van klinieken met te weinig patiënten in te trekken, zo schrijft De Standaard.