RECONSTRUCTIE. “Het onderzoek van de gemiste kansen”: Belgische Dina werd naakt onderaan klif teruggevonden in Benidorm, moeder wil nieuw onderzoek

In de nacht van 3 op 4 november 2015 wordt de Belgische Dina Gorecki (30) naakt teruggevonden onderaan een uitkijkpunt in Benidorm, vlak bij de bar die ze uitbaatte met haar moeder. Was het een val of is er meer aan de hand? Haar Spaanse vriend Mario C. (46) was erbij en gaf achteraf maar liefst elf verschillende versies aan de Spaanse politie. Toch klasseerde het Spaanse gerecht het als een ongeluk. “Ik wil antwoorden, want wij zijn in de steek gelaten door de speurders”, zegt mama Carine die nu hoopt op een eerlijke kans in ons land. Faroek Özgünes trok naar Benidorm om het “dossier van de gemiste kansen" te reconstrueren.