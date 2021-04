RECONSTRUCTIE. Het begon met: “Oei, een rookpluim”, het eindigde met de grootste natuurbrand ooit in België. Hoe kon het zó fout lopen op het Groot Schietveld?

Enkele militairen merkten vrijdagochtend een rookpluimpje op tijdens hun schietoefening op het Groot Schietveld in Brecht, zoals wel vaker. Maar ze kregen de vlammen niet gedoofd, hun brandweerwagen was defect en de waterzakken voor de legerhelikopters bleken nooit besteld. Een paar uur later was de rook zichtbaar tot in de ruimte. 750 hectare aan bos en heide werd verwoest. “Wat hadden die militairen eigenlijk gedacht? Dat het geen kwaad kon om met scherp te schieten op heide zo droog als stro?!” Reconstructie van de grootste natuurbrand ooit in België.