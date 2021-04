RECONSTRUCTIE. Het begon met een ‘oei’, het eindigde met de grootste brand ooit in een natuurgebied in België. Hoe kon het zó fout lopen op het Groot Schietveld?

Minister Crevits over evenemen­ten en cultuursec­tor: “Onmogelijk om een beslissing te nemen die nauw aansluit bij hun plan als je de cijfers bekijkt”

25 april Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) is tevreden dat de horeca op 8 mei de terrassen kan openen. Toch vraagt ze aan de mensen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. “We vragen aan de mensen om verstandig te zijn en niet in parken of langs de straat festiviteiten te organiseren. Als de weersomstandigheden het niet toelaten, dan moet je naar huis.” Dat zegt ze vandaag in VTM Nieuws. Ook zegt de minister dat het op basis van de huidige cijfers onmogelijk is om momenteel een beslissing te nemen die nauw aansluit bij het plan van de event- en cultuursector.