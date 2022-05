RECONSTRUCTIE. Gruwelijke moordtocht tussen Gent en Gistel: bodybuilder gaf haar kus terwijl hij een mes in haar hart stak

HET DEBAT. Geen zedenleer of godsdienst meer, maar vak 'maatschap­pe­lij­ke vorming' in het onderwijs: goed idee of niet? Dit is jullie mening

Een basisschool in Sint-Martens-Latem laat godsdienst en zedenleer vallen voor een nieuw vak: maatschappelijke vorming. “Alle hot issues, alle vaardigheden en attitudes die de maatschappij verwacht van jongeren komen erin voor”, verduidelijkt directeur Paul Lauwers. Wat denk jij? Moeten zedenleer en godsdienst vervangen worden door één vak maatschappelijke vorming? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

17:30