RECONSTRUCTIE. Een illegaal Covid Safe Ticket voor 100 euro en een prik: zo ging Waalse ‘multivaxer’ te werk

Oppositie haalt uit naar ruzie binnen de meerder­heid en het gebrek aan beleid

Tijdens het plenaire begrotingsdebat in het Brussels Parlement haalde de oppositie zwaar uit naar de Brusselse regering, die ruziënd over straat rolt en daardoor niet in staat is om een echt beleid te voeren. Dat de begroting donkerrood kleurt, is daarom niet enkel aan de coronacrisis te wijten.

15:22