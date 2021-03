Reconstructie: dit was Operatie Sky volgens de man die de telefoons van de onderwereld kraakte

Vijf jaar later: ingetogen herdenking van aanslagen in Brussel en Zaventem

10:02 Exact vijf jaar geleden zaaiden drie zelfmoordterroristen terreur in ons land. Rond 8 uur ontploften twee bommen in de vertrekhal van Brussels Airport. Even later ontplofte een bom in metrostation Maalbeek in de hoofdstad. Er vielen 32 doden en bijna 350 gewonden. Vanochtend is er op de locaties van de aanslagen een moment van stilte en bezinning gehouden op het precieze uur van de aanslagen. Om 12.15 uur vindt er ook een plechtigheid plaats ter herdenking van de slachtoffers aan het monument voor de slachtoffers van terreurdaden in de Brusselse Wetstraat. U kan de ceremonie hier live volgen. Om 11.55 uur is er een extra uitzending van VTM NIEUWS.