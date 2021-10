RECONSTRUCTIE. Digitaal overleg ontaardt in ruzie tussen Jambon en Vandenbroucke: met geroep en verwijten

ONZE OPINIE. Ooit wilden we niet alleen de zorg vrijwaren, maar ook onderwijs blijven garanderen. Dat was het uitgangs­punt, en dat moet het blijven

5:00 Als een hamster die op een rad loopt en telkens dezelfde struikelblokken tegenkomt. Zo voelt deze pandemie aan. Golf vier is hier en de bekende recepten duiken op, ook voor scholen. Alle kinderen een masker, vindt biostatisticus Geert Molenberghs. Met lange tanden moesten de vijfdes en zesdes in de lagere school dit jaar een masker aan, tot het in september weer uit mocht - toch in Vlaanderen. Maar nu een meerderheid gevaccineerd is, moet het strenger dan het ooit was: allemaal gemaskerd. Van klein naar groot. Een mens zou zijn geloof in vaccins zo nog verliezen en dat is niet nodig. Straks zit een 16-jarige mét mondmasker in de klas, en zonder op café of in het jeugdhuis.