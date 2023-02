RECONSTRUCTIE. De verijdelde aanslag op Miss België-verkiezing: vijf wapens, een huurwagen en een man uit Lommel

Hoger, duurder, luxueuzer: wordt onze Belgische kust het Dubai aan de Noordzee?

De tijd dat residenties aan zee Aurore of Zeester heetten, is voorbij. Vandaag heten ze O’Sea, Sky Tower of The Waves. Ze zijn opvallend luxueus en hoog, zo hoog als vuurtorens. Sommigen vinden dat duurzaam: sinds 1990 kwam er in Vlaanderen één miljoen mensen bij, we moeten dicht opeen. Anderen vrezen hun garnaalkroketten straks in een tweederangs Dubai te moeten eten. Wat is de limiet onder onze sky?

11 februari