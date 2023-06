RECONSTRUCTIE. De overval op de cocaïnekoerier in Elversele: hoe drugsbende mikte op buit van 26 miljoen euro

Hoe Chinese interne­treus Temu ons land verovert: “Voor discoun­ters als Action of Zeeman wordt het opletten”

We zwichten massaal voor Temu: twee weken na de release is het de meest gedownloade shoppingapp in ons land. De Chinese discounter verovert razendsnel de wereld, maar hoe doet het dat eigenlijk? Wat vind je zoal in hun online assortiment? En zit er nog een addertje onder al die bodemprijzen? “Ik denk dat het Westen nog niet goed beseft wat er de komende maanden en jaren zal gebeuren”, waarschuwt Ed Sander, expert digitale technologie in China.