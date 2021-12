RECONSTRUCTIE. Dat Jambon opnieuw pleitte om leerkrachten eerst een boosterprik te geven, deed Vandenbroucke ontploffen

Vijfde besmetting met omikron in België gevonden. Van Ranst: “We moeten poging doen om dit te vertragen”

Er zijn inmiddels vijf besmettingen met de omikronvariant in ons land geregistreerd, zo schrijft viroloog Emmanuel André op Twitter. “Dit is het prille begin. We waren er het vroegste bij in heel Europa”, reageert viroloog Marc Van Ranst in HLN LIVE.

13:15