RECONSTRUCTIE. Daar sta je dan, in je bikini bij je uitgebrande auto in De Haan: “Alles lag er nog in - kleren, portefeuille, geld. Mijn autosleutel heb ik nog, maar daar ben ik niks meer mee”

Na de branden in De Haan en Oudsbergen: moet Vlaanderen zich zorgen beginnen maken over natuurbran­den?

Code oranje in ons land werd niet onterecht afgekondigd. In De Haan zorgde de hitte dinsdag voor een grote duinenbrand en ook in Oudsbergen brandde er meer dan een hectare natuur weg. Moeten we ons in Vlaanderen zorgen beginnen maken over natuurbranden? “In mei hebben we enkele weken met de billen toe gezeten.”

17:15