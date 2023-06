RECONSTRUCTIE. Conner Rousseau wou sowieso voor de zomer uit de kast komen, maar geruchten pakten hem in snelheid

ASSISEN. “Als je me die hoeve niet terug verkoopt, loopt het verkeerd af.” En toen stierf Paul Boeye door een putdeksel op zijn hoofd: ongeval of hinderlaag?

Voor het assisenhof in Antwerpen start morgen de zaak van de putdekselmoord. Zes jaar geleden vond landbouwingenieur Paul Boeye de dood in een stal die hij had aangekocht. Een ongeval zeggen Jef Van Ouwenhuysen, de boer die op de hoeve woonde, en zijn zoon Marnik. Een moordcomplot, zo luidt de aanklacht. Op de achtergrond speelt een discussie over kopen, verkopen en 600.000 euro aan subsidie.