RECONSTRUCTIE: 3M wist al in 1975 dat er een probleem was met hun ‘wondermiddel’ PFOS

Op de hoofdzetel van de Amerikaanse chemiereus 3M in Minnesota wisten ze veertig jaar geleden al dat hun fluorchemicaliën PFOS en PFOA giftig waren, en dat het goedje in het bloed van mensen en dieren over de hele wereld zat. Sinds 1992 wisten ze ook dat hun werknemers tot drie keer meer kans hadden om prostaatkanker te krijgen. Een onderzoek bij het personeel in de vestiging in Zwijndrecht wees in 2001 op een verhoogd risico op hartaandoeningen. Toch greep de bedrijfstop niet in, en bleven ze hun wondermiddel om tapijten en kledij te beschermen produceren. Een reconstructie.