RECONSTRUCTIE. 10 jaar na de Kasteelmoord: het begon met een kogelhuls, een kapotte bril en een streepje bloed

Gewapende man houdt zich schuil in woning in Jambes in provincie Namen

In een woning aan de rue de Géronsart in Jambes, in de provincie Namen, houdt zich sinds zondag 17.00 uur een gewapende man schuil, zo bevestigt het parket van Namen. De speciale eenheden van de politie zijn sinds 20.30 uur ter plaatse. Er is een veiligheidsperimeter ingesteld en buurtbewoners is gevraagd om binnen te blijven.

30 januari