Recidive ligt 41 procent lager bij overtreders die verkeerscursus als straf krijgen

Brussel Brusselse stadstol quasi collectief neergesa­beld in Vlaams Parlement

21 oktober Bijna alle partijen in het Vlaams Parlement verzetten zich tegen de mogelijke invoering van een stadstol in Brussel. Ook Open Vld en sp.a, die mee in de Brusselse regering zitten, nemen er afstand van. Groen benadrukt dat het nog maar gaat om een nota en vraagt de Vlaamse regering om in gesprek te gaan. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft dat overleg ook al gevraagd, maar de Open Vld-minister is duidelijk: "Zet Brussel eenzijdig door, dan zullen we alle mogelijke juridische middelen uitputten".