Rechtszaak rond dood van Dean zal in België plaatsvinden: “Vriendin van De Kock weet meer dan ze vertelt”

De rechtszaak rond de ontvoering en de dood van Dean Verberckmoes (4) zal in België plaatsvinden. Dat is uit de bus gekomen na overleg tussen het Nederlandse Openbaar Ministerie en de Belgische justitie. Waarom die beslissing zo belangrijk is, leest u hier . Welke bijdrage de vriendin van Dave De Kock aan het drama geleverd heeft, blijft voorlopig onduidelijk. “Maar ze weet meer dan ze vertelt”, klinkt het.

Lees alles over de verdwijning van kleuter Dean in dit dossier

“Omdat zowel het slachtoffertje, de nabestaanden en de verdachte de Belgische nationaliteit bezitten is een vervolging door de Belgen het meest opportuun”, klinkt het. “Het Nederlandse deel van het onderzoek wordt voortgezet en de resultaten daarvan zullen aan de Belgen worden overgedragen.”

Ons land vraagt nu via een Europees aanhoudingsbevel de overlevering van De Kock. Hij verschijnt in dat opzicht morgen voor de rechter-commissaris in Amsterdam. De beslissing van de overdracht naar België betekent niet dat het al duidelijk zou zijn of Dean in ons land om het leven zou gekomen zijn.

Verzet?

De effectieve overlevering zou al binnen enkele dagen kunnen gebeuren, op voorwaarde dat De Kock er zich niet tegen verzet. “Als dat wel het geval is, kan de zaak zestig dagen of langer aanslepen”, waarschuwt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Als hij in België aankomt, zal De Kock onmiddellijk voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.

De Kock zit in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige jongen. Het onderzoek moet uitmaken waar De Kock en Dean geweest zijn in Nederland en waar het slachtoffer omgebracht werd.

Autopsie

De resultaten van de autopsie op het lichaam kunnen daar ook bij helpen. Vooral het tijdstip van overlijden wordt een cruciaal element. Het lichaam werd in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in Zeeland, De Kock werd opgepakt in Meerkerk in de provincie Utrecht.

In België heeft de onderzoeksrechter in Dendermonde R. W., de Nederlandse vriendin van De Kock, aangehouden op verdenking van moord en ontvoering. Ze werd in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met De Kock woonde.

“Vriendin weet meer dan ze vertelt”

De kwalificaties doen uitschijnen dat de rol van R.W. groter was, maar dat hoeft in realiteit niet zo te zijn. “Het Belgische en Nederlandse gerecht pakken dat anders aan”, aldus VTM-journalist Ken Van Beversluys. “Een Belgische onderzoeksrechter kiest er vaak voor om de hoogst mogelijke kwalificatie te geven om dan later eventueel af te zwakken. In Nederland wordt in eerste instantie de voorkeur gegeven aan een heel vage omschrijving.”

Waarom de vrouw aangehouden is, blijft voorlopig onduidelijk. “We weten heel weinig omdat de onderzoeksrechter een persstop ingelast heeft. Bronnen dicht bij het onderzoek stellen echter dat ze dingen verzwijgt en nog steeds niet de volledige waarheid prijsgeeft. Ze weet dus meer dan ze vertelt, de speurders vinden die houding bijzonder laakbaar.”