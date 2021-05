Rechts-extremist aangehouden voor dreiging tegen Marc Van Ranst, mogelijk een copycat van Jürgen Conings

K.J. (50) is aangehouden wegens negationisme en bedreigingen. Dat meldt De Morgen. Hij was gisteren spoorloos en had bedreigingen geuit tegen viroloog Marc Van Ranst. K.J. is een bekend figuur binnen extreemrechts in Vlaanderen. Hij lijkt een copycat van de nog steeds voortvluchtige Jürgen Conings.

K.J., een vijftiger uit het Waasland, was gisteren een tijdlang spoorloos voor zijn vrienden en familie, die alarm sloegen. Hij had namelijk bedreigingen geuit aan het adres van viroloog Marc Van Ranst, die ondergedoken leeft sinds de militair Jürgen Conings verdween.



K.J. werd uiteindelijk teruggevonden en door de politie gearresteerd op het kerkhof in Brasschaat, bij het graf van zijn moeder. Ook Jürgen Conings ging net voor hij verdween langs het graf van zijn moeder, waar hij zijn eretekenen achterliet.

Deze namiddag is K.J. voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die hem laat aanhouden voor bedreigingen en voor negationisme. Het is niet duidelijk waar die laatste tenlastelegging over gaat, maar K.J. bracht in het verleden wel eens een nazigroet.

Kühnengruß

Enkele jaren geleden poseerde hij met enkele extreemrechtse organisaties, waaronder Right Wing Resistance, op een foto voor het Antwerpse stadhuis, met de zogenaamde Kühnengruß. Dat is een nazigroet waarbij de arm gestrekt wordt en drie vingers de letter W van Weerstand vormen. In Duitsland is die Kühnengruß verboden.

K.J. ging wel vaker op stap met Right Wing Resistance, de neonazigroep rond K.D., die enkele jaren geleden een bezoek brachten aan het voormalig nazikamp in Breendonk, waarbij een van de aanwezigen een nazigroet bracht in een SS-ruimte.

Wapens

De onderzoeksrechter laat ook een psychiater aanstellen die de geestestoestand van K.J. moet onderzoeken. Uit het onderzoek zal blijken hoe imminent de dreiging was, en of K.J. bijvoorbeeld over wapens beschikte.

Op zijn sociale media plaatste hij dit voorjaar alvast meermaals foto’s van wapens, die niet bewijzen dat hij die wapens in het bezit heeft, maar wel dat hij klaar is voor strijd. De foto’s krijgen het opschrift “Vecht voor dat wat je dierbaar is”, of “Ons verdrukken zal niet lukken, we zullen verder oprukken”.

Op zijn profiel op VK, een Russisch sociaal mediaplatform, staan afbeeldingen van Adolf Hitler met de tekst “Kill all the muslims”.

OCAD-lijst

Afgelopen weekend was K.J. een van de Vlamingen die ging betogen in Limburg om steun te betuigen aan Jürgen Conings. Na afloop gingen ze in beperkte kring nog iets drinken, in het gezelschap van Carrera Neefs, het lid van Schild & Vrienden dat bij Vlaams Belang moest vertrekken nadat ze bloemen op het graf van een SS’er legde.

K.J. loopt al wel langer in het vizier van de inlichtingendiensten, in die mate dat hij zelf op Facebook aangeeft dat hij werkt als “nietsnut bij Staatsveiligheid”. OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse, wil niet bevestigen of ontkennen dat zijn naam voorkomt op de zogenaamde OCAD-lijst, de gegevensdatabank waarin de veiligheidsdiensten informatie delen.

