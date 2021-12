Rechter vervolgd voor vluchtmisdrijf na verkeersongeluk

Diezelfde avond trof de politie hem een paar uur later aan. De rechter zei dat hij net terugkeerde van een vriend met wie hij samen naar een voetbalwedstrijd had gekeken. Volgens de man had hij twee glazen wijn op. Het alcoholpromillage in zijn bloed betrof op dat moment 0,91 gram per liter. De algemeen maximaal toegelaten alcoholconcentratie in België bedraagt maximaal 0,21 mg/l uitgeademde lucht bij een ademtest, wat gelijk staat aan maximaal 0,5 promille in het bloed gemeten.