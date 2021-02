Rechter oordeelt morgen of ex-parlementslid Van Eyken en zijn vrouw schuldig zijn aan moord

Het hof van beroep van Brussel doet morgenochtend een uitspraak in de zaak rond de moord op Marc Dellea. De beschuldigden zijn voormalig volksvertegenwoordiger Christian Van Eyken (UF) en zijn echtgenote Sylvia Boigelot. Zij hebben altijd hun betrokkenheid ontkend en gingen in beroep tegen een gevangenisstraf van 23 jaar.

Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia Boigelot worden vervolgd voor de moord op Marc Dellea, de eerste echtgenoot van Sylvia Boigelot. Die werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd in zijn appartement in Laken, waar hij woonde met Sylvia Boigelot en hun dochter. Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek en dat leidde uiteindelijk naar Boigelot en UF-politicus Christian Van Eyken. Boigelot was Van Eykens parlementaire medewerkster toen hij zetelde in het Vlaams parlement.

Beiden hebben altijd elke betrokkenheid bij de dood van Dellea ontkend, maar in september 2019 bevond de Brusselse correctionele rechtbank Van Eyken en zijn echtgenote schuldig aan de moord. Ze kregen 23 jaar gevangenisstraf, maar gingen tegen dat vonnis in beroep.

Geldkwesties

Voor het hof van beroep vorderde de advocaat-generaal een gevangenisstraf van 25 jaar. Volgens de magistraat waren de twee beklaagden schuldig, op basis van een reeks “zwaarwichtige, nauwkeurige en overeenstemmende aanwijzingen".

Het openbaar ministerie legde de nadruk op de hoog oplopende spanningen tussen Sylvia Boigelot en Dellea, die op het punt stonden te scheiden, en op de geldkwesties.

Volledig scherm Volgens de burgerlijke partij voelde Dellea zich ongemakkelijk bij de aanwezigheid van Van Eycken. © BELGA

De advocaten van de burgerlijke partijen, Georges Nicolis en Nikolaos Korogiannakis, stelden zich ook vragen bij de aanwezigheid van de twee in het appartement net voor het overlijden van het slachtoffer. "Uit alles blijkt dat Marc Dellea zich ongemakkelijk voelde bij de aanwezigheid van Christian Van Eyken, en het is niet logisch dat de beklaagde ervoor koos om daar te gaan werken aan verkiezingsuitgaven.”

“Dit op een zondagavond, wanneer er niets dringend was, wanneer het parlementair reces was en de dochter van Sylvia Boigelot niet thuis was", pleitte Korogiannakis. "Christian Van Eyken en Sylvia Boigelot trokken naar het appartement en wachtten op de terugkeer van Dellea om hem in zijn slaap te kunnen vermoorden.”

Volledig scherm Advocaat Laurent Kennes van de verdediging betwist het tijdstip van overlijden. © BELGA

Volgens de verdediging zijn er talrijke tegenstrijdigheden in de these van het openbaar ministerie, zoals het tijdstip van overlijden. Het lichaam van het slachtoffer is op 8 juli 2014 rond 15 uur aangetroffen en volgens de wetsdokter moest de moord ongeveer 24 uur eerder plaatsgevonden hebben, op 7 juli rond 15 uur.

Quote Niemand weet waar Marc Dellea was de avond van 6 juli 2014 en met wie hij was. Is dat niet het eerste wat moet gecontro­leerd worden wanneer het onderzoek begint? Marc Uyttendaele, advocaat verdachten

Dat is "vele uren na het vertrek van de verdachten", verklaarde meester Laurent Kennes. Een andere deskundige verklaarde dat het overlijden eerder 36 tot 48 uur voor de vondst zou hebben plaatsgevonden, waarna een derde deskundige het overlijden eveneens 24 uur voor de ontdekking bepaalde, gezien de afwezigheid van tekenen van ontbinding.

De advocaten van de verdachten wijzen erop dat het niet duidelijk is wat het slachtoffer voor zijn dood had gedaan. "Niemand weet waar Marc Dellea was de avond van 6 juli 2014 en met wie hij was. Is dat niet het eerste wat moet gecontroleerd worden wanneer het onderzoek begint? ", had raadsman Marc Uyttendaele opgeworpen. De advocaat vernoemde een aantal elementen die hij verontrustend vindt: het feit dat de auto van Marc Dellea kort voordien was beschadigd, het feit dat hij een baseballbat in zijn voertuig bewaarde en het feit dat hij chassisnummers van auto's in zijn garage bewerkte.

Kennes en Uyttendaele noemden daarom een indringing in het appartement, door een raam aan de achterkant, een even geloofwaardige hypothese. Deze hypothese werd door de rechter in eerste aanleg uitgesloten. De aanwezigheid van een vliegenraam die het raam blokkeerde, was niet bevestigd.