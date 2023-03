Rechter beslist: Vlaams Parlement moet voor Sihame El Kaouakibi twee halftijdse medewerkers aanstellen

Nieuwe bijensoort voor ons land waargeno­men en uitgestor­ven gewaande soort herontdekt

In ons land is vorig jaar een nieuwe bijensoort voor België waargenomen en er werd ook een uitgestorven gewaande soort herontdekt. Dat is het gevolg van inspanningen van vrijwilligers van Aculea, de bijen- en wespenwerkgroep van Natuurpunt, in nauwe samenwerking met het bijenteam van Natuurpunt Studie, meldt Natuurpunt maandag.