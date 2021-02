Rechter beslist: verzegelde enveloppes in zaak-Bart De Pauw mogen niet open

UPDATEDe verzegelde enveloppes in het dossier Bart De Pauw, met daarin de notities van de preventieadviseur van de VRT over haar gesprek met actrices Maaike Cafmeyer en Liesa Naert, blijven dicht. Dat heeft de correctionele rechtbank van Mechelen zonet beslist.

Het kamp-De Pauw wil het volledige dossier kennen en was daarom naar de rechtbank gestapt om de verzegelde omslagen met de eerste belastende getuigenissen tegen de tv-maker in te kijken. Het gaat om de notities van de VRT-preventieadviseur, aan wie actrices Maaike Cafmeyer (47) en Liesa Naert (39) hun verhaal deden. De bewuste enveloppes zijn op 11 november 2017 bij de huiszoeking op de VRT door de speurders in beslag genomen.

Meester John Maes staat na afloop de pers te woord. Hij en meester Michaël Verhaeghe (links) zijn de advocaten van Bart De Pauw.

De Pauw was er deze ochtend zelf niet bij en liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaten John Maes en Michaël Verhaeghe. “We gaan het vonnis bespreken alvorens een standpunt in te nemen. We hebben 30 dagen om beroep aan te tekenen tegen deze beslissing. We zullen zien”, zei Verhaeghe na afloop.

De rechters meenden dat de vraag tot ontzegeling reeds onderzocht was door de Kamer van Inbeschuldigingstelling en hetzelfde debat niet moet worden overgedaan voor de feitenrechter. “De rechtbank acht zich hier gebonden door een bepaalde interpretatie van de wet. Dus dat gaan we nog eens moeten bekijken”, zei Maes. “Er zijn nog veel andere zaken die al in het dossier zitten, we gaan afwegen of die enveloppe nu dermate belangrijk is voor het verdere debat.

Meester Christine Mussche is tevreden met het tussenvonnis.

Meester Christine Mussche, die de burgerlijke partijen in de vertegenwoordigt, is tevreden met de beslissing en had deze ook verwacht. “Juridisch was dit redelijk zuiver wat ons betrof. De KI had al geoordeeld, je kan dat dan niet voor een tweede keer oproepen voor de feitenrechter”, luidde het. Ze noemde de vraag tot ontzegeling van de verdediging dan ook een “onbegrijpelijke actie”. Gevraagd over het mogelijke beroep dat het kamp-De Pauw hierover zal inroepen, antwoordde Mussche. “Dat is hun volste recht natuurlijk. Maar tegelijk is het zo dat niet alleen meneer De Pauw maar ook de dames graag willen dat de zaak vooruitgaat, dus dat zal voor hen een afweging zijn die zij moeten maken.” Had de rechter bepaald dat de verzegelde enveloppes toch open mochten, had Mussche geen hoger beroep aangetekend.

VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes legt uit waarom die enveloppe met getuigenissen niet openbaar mag gemaakt worden:

Eigenlijk moest de zitting van vorige maand een formaliteit worden. Er zou enkel een datum worden geprikt voor de start van het eigenlijke proces. Alleen: op die zitting bleek dat de advocaten van De Pauw blijven hameren op het belang van de eerste getuigenissen die op de VRT werden afgelegd tegen de tv-maker. Die kreeg De Pauw nooit te zien tijdens het onderzoek, omdat de preventieadviseur een beroepsgeheim heeft. Eerder liep er al een procedure rond die 'geheime omslag' voor de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen. Die oordeelde toen - na acht maanden - dat het verbreken van de verzegeling in de toenmalige stand van het onderzoek niet nodig was.

"Het is cruciaal dat wij kunnen verifiëren wat Cafmeyer en Naert aanvankelijk hebben gezegd", zei advocaat Verhaeghe toen. "Want we hebben enkel hun verklaring. Geen bewijs. Geen sms'en."

Op het proces zal De Pauw zich moeten verantwoorden wegens stalking en belaging van dertien vrouwen. Op 25 februari wordt een datum voor het proces vastgelegd.

