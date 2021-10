Rechtenfaculteit KU Leuven op 10 in wereldranglijst, ook andere Belgische universiteiten scoren goed

Met de KU Leuven op plek 48, de Universiteit Antwerpen op 90 en de UGent op 95, heeft België goed gescoord in de wereldranglijst voor universiteiten van Times Higher Education. Ook de Université Catholique de Louvain, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles maakten grote sprongen voorwaarts. Toch is de grootste primeur voor de faculteit Rechten van de KU Leuven, die binnenkomt in de top 10 van beste rechtenfaculteiten wereldwijd.

Jaarlijks maakt het Britse tijdschrift Times Higher Education een rangschikking van "de beste universiteiten" wereldwijd. De organisatie blikt nu al vooruit op de rangschikking van 2022 voor drie studiedomeinen: Rechten, Business & Economie en Sociale Wetenschappen & Onderwijs.

Voor Rechten zien we dat de KU Leuven een grote sprong maakte van plek 25 naar 10 en zo de eerste Belgische faculteit ooit is die in de top 10 van eender welk studiedomein raakte. Bovenaan prijkt voor het vierde jaar op rij het Amerikaanse Stanford University. De rechtenfaculteiten van de UGent en de VUB eindigen respectievelijk op de 40ste en 41ste plaats. Noord-Amerika en vooral Europa blijven sterk vertegenwoordigd in de lijst, maar rechtenopleidingen aan Aziatische universiteiten zijn ook in opmars.

Britse en Amerikaanse universiteiten primeren

Binnen de top 10 van de categorie Business & Economie primeren enkel Amerikaanse en Britse universiteiten met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) op kop. Toch zien we ook een duidelijke stijging van het aantal Europese, Aziatische en Australische instellingen in de top 100. Qua Belgische universiteiten is de KU Leuven wel de enige in de top 100 op plaats 62. Buurland Nederland doet het wel goed met acht universiteiten in de top 150.

Ook in de top 10 van de categorie Sociale Wetenschappen & Onderwijs eindigden enkel Amerikaanse en Britse instellingen, dit keer wel met de prestigieuze Britse University of Oxford op nummer 1. Pas op plek 17 wordt het Angelsaksische monopolie doorbroken door de Universiteit van Amsterdam. België raakt 3 keer in de top 100 met de KU Leuven op plaats 48, Universiteit Antwerpen op 90 en de UGent op 95.