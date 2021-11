Rechtbank noemt coronapas in Wallonië onwettig: “Trek die situatie recht, anders dwangsom van 5.000 euro per dag”

Een Naamse rechtbank heeft het gebruik van het Corona Safe Ticket in Wallonië onwettig verklaard. Als er geen maatregelen worden getroffen om die situatie recht te trekken, moet het Waalse gewest binnenkort een dwangsom van 5.000 euro per dag betalen.

Een alliantie van gezondheidswerkers, wetenschappers, advocaten en burgers - verzameld in de vzw Notre bon Droit - voert al een tijdje een strijd tegen de coronapas. Die geeft aan of iemand gevaccineerd is tegen het coronavirus, recent negatief testte of genezen werd verklaard en wordt in heel België gebruikt om onder meer de toegang tot de horeca te regelen.

De rechtbank van eerste aanleg in Namen geeft de vzw nu in kortgeding gelijk. “Er zijn in het Waalse decreet meerdere zaken vastgesteld die wettelijk in tegenspraak zijn met het Europees recht en het recht op bescherming van persoonsgegevens. In het vonnis staat onder meer ook te lezen dat het niet aangetoond is dat de coronapas het enige alternatief is voor een nieuwe lockdown”, klinkt het. De maatregel beperkt zodanig de vrijheid dat die niet in verhouding staat tot de nagestreefde doelstellingen, vindt de rechter.

Volgt Brussel?

Het Waals gewest moet nu maatregelen nemen om de situatie recht te zetten tot er een uitspraak ten gronde is. Vanaf een termijn van zeven dagen na de betekening van de beslissing van de rechtbank staat daar een dwangsom van 5.000 euro per dag op. Het gewest moet ook de gerechtskosten op zich nemen.

De vzw heeft ook nog een kortgeding aangespannen bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Daar wordt op 8 december gepleit.

De Waalse regering laat in een korte reactie weten dat de coronapas in Wallonië van kracht blijft. “De regering heeft akte genomen van de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg in Namen. Die beslissing annuleert het Waalse decreet niet en dus blijft het Covid Safe Ticket van toepassing in Wallonië.” De regering gaat wel in beroep tegen de uitspraak.

