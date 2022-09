Rechtbank beslist binnen maand over tijdelijk verbod op uitlevering Iraanse terrorist

De Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel zal binnen een maand een beslissing vellen over de vraag of een eventuele overbrenging van de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi tijdelijk moet verboden worden. Leden van de Iraanse oppositie in Europa vragen dat de rechtbank een overbrenging zou verbieden tot het Grondwettelijk Hof de kans heeft gekregen zich uit te spreken over de wet en het verdrag dat de overbrenging van gedetineerden tussen België en Iran mogelijk maakt.

Assadollah Assadi werd door de Antwerpse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar omdat hij het brein was achter een verijdelde aanslag op een congres van de Iraanse oppositie in Parijs, in 2018. Iran heeft de bevoegdheid en de beslissingen van de Belgische rechtbanken in dat dossier nooit erkend.

In maart 2022 sloten België en Iran een verdrag waardoor Iraniërs die in België in de gevangenis zitten naar hun eigen land kunnen overgebracht worden en vice versa. De Iraanse oppositie vreest dat dit binnen de kortste keren zal gebeuren met Assadi, eenmaal het verdrag geratificeerd is.

“Niet dringend genoeg”

“Zodra de wet die het verdrag goedkeurt gepubliceerd is in het Staatsblad, kan meneer Assadi overgebracht worden”, zei meester François Tulkens. “Dat zou de rechten schenden van de Iraanse oppositie, die het doelwit was van de verijdelde aanslag. We kunnen de wet aanvechten voor het Grondwettelijk Hof, maar als Assadi overgebracht wordt voor het Grondwettelijk Hof uitspraak heeft gedaan, heeft een procedure daar geen enkel belang meer.”

“Dit dossier is niet dringend genoeg om aan de kortgedingrechter voor te leggen”, klonk het aan de zijde van de Belgische Staat. “Het verdrag is nog niet geratificeerd, het treedt pas in werking dertig dagen na de ratificatie, en er is nog geen enkele beslissing genomen over een eventuele overbrenging van meneer Assadi.”

