Recht op deconnectie wordt volgende week verplicht in veel bedrijven: mag jouw baas je straks niet meer bellen? En zijn er sancties als die dat toch doet?

De Antwerpse strafpleiters Jan (70) en Bram (40) De Man zijn in het ware leven vader en zoon, op kantoor zijn ze collega’s. Op het Reuzegom-proces, waar ze optraden voor Kletsmajoor en Shrek, stonden ze zij aan zij. In dit dubbelinterview spreken ze over de rol van de media in de zaak-Reuzegom, over een verlaging van de maximumstraffen en over het Plopsa-rapport van hun collega Christine Mussche: “Zo’n rapport mist elke grond van objectiviteit.”