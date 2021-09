Recente incidenten met wolven zorgt voor piek in aanvragen voor wolfwerende omheiningen

Vorige week zijn in een wei in het Limburgse Oudsbergen twee shetlandpony's gedood door een of meer wolven. Het incident deed het debat over de plaats van de wolf in onze samenleving stevig oplaaien. Landbouworganisaties als Boerenbond vroegen zich luidop af of er in Vlaanderen wel plaats is voor de wolf. De organisatie noemde het wolvenplatform, het brede overlegorgaan over de wolvenkwestie, "een maat voor niets". Vrijdag wordt in Oudsbergen zelfs een fakkeltocht tegen de wolf gepland.