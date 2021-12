REACTIES. “Wraakroepend! Ze criminaliseren onze sector” - “Wij zijn vermoedelijk een van de weinige sectoren die echt blij zijn vandaag”

Lees al het nieuws over het coronavirus in dit dossier.

Viroloog Marc Van Ranst: “Met hoop bestrijd je geen epidemie”

Als er eerder maatregelen waren genomen, zoals het verplichten van een CO2-meter in klaslokalen, dan was het probleem in de scholen er nooit geweest. Dat zei viroloog Marc Van Ranst vrijdag op VTM Nieuws, na afloop van de persconferentie van het Overlegcomité over de nieuwe coronamaatregelen. “Het is altijd te laat.”

De maatregel om publieke evenementen te beperken is voor Van Ranst “niets is om tevreden over te zijn”. “Als er eerder opgetreden was in de scholen dan was dit niet nodig geweest. Het is altijd te laat.”

Van Ranst zei dat hij “een beetje verbaasd” is dat de horeca wel kan openblijven tot 23 uur, toch ook een activiteit waarbij mensen samenkomen. “Het is een risico. Het kan goed uitdraaien, en laten we dat hopen. Maar met hoop bestrijd je geen epidemie.”

Nu een gehele klas al in quarantaine moet na twee besmettingen, verwacht Van Ranst dat er elke dag meer en meer klassen in quarantaine zullen gaan. Dat zal ook voor blijvende onzekerheid zorgen, klinkt het. Het is volgens hem ook afwachten of de afkoelingsperiode in het onderwijs niet te laat komt.

Van Ranst is wel tevreden over de aanbeveling om de contacten te beperken en zelftests te gebruiken. Hij wees erop dat die tests aanzienlijk in prijs gedaald zijn en dat de tests die op de lijst van het FAGG, het geneesmiddelenagentschap, staan, betrouwbaar zijn. De tests halen zeker de superverspreiders eruit, zei Van Ranst.

De viroloog was ook scherp over de beslissing om scholen nog twee weken open te houden. Lees er hier meer over.

ZORGSECTOR

Margot Cloet van Zorgnet-Icuro: “Curve zal trager zakken doordat niet alle aanbevelingen zijn gevolgd”

Volledig scherm Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro. © BELGA

“We zien dat ook nu weer belangrijke aanbevelingen van de GEMS niet worden gevolgd en weten dat daarmee de curve veel trager zal zakken dan eigenlijk in de zorg nodig is om uitgestelde zorg te kunnen herplannen.” Dat zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet van ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro vrijdag aan Belga na afloop van het Overlegcomité. “Veel van het succes of de effectiviteit van de maatregelen zal afhangen van de mate waarin de maatregelen in de praktijk worden nageleefd door iedereen, denk aan het telewerk en de beperking van de contacten.”

“De situatie in de ziekenhuizen is zeer penibel”, zegt Cloet. “De oorzaak hiervoor is vooral de personeelsuitval. De opnames op intensieve zullen nog zeker tien dagen blijven toenemen, het blijft dus precair en het risico dat we zware keuzes moeten maken, blijft heel reëel.”

Ze vindt het moeilijk te begrijpen dat het Overlegcomité bepaalde aanbevelingen van het GEMS-advies naast zich neerlegt, zoals een vroeger sluitingsuur in de horeca of het beperken van contacten in de privésfeer. “We weten dat de curve daardoor trager zal zakken dan wat nodig is in de zorg om uitgestelde zorg opnieuw in te plannen”, zegt ze.

“Je kan voor een korte tijd sommige zorg uitstellen, maar elke dag langer maakt het probleem groter. En dan hebben we het nog niet over de broodnodige recuperatietijd van het zorgpersoneel.”

De verlenging van de kerstvakantie in kleuter- en basisonderwijs noemt Cloet een goede zaak, alsook het verplichten van mondmaskers vanaf zes jaar. “Het geeft wel nog twee weken vrij spel aan het virus in de basisscholen”, voegt ze er aan toe.

Cloet benadrukt dat het belangrijk is dat de maatregelen voldoende lang worden volgehouden en door iedereen goed worden nageleefd. “De effectiviteit van de maatregelen zal afhangen van de mate waarin ze in de praktijk worden nageleefd”, zegt ze.

“We moeten ook verder sensibiliseren rond het gebruik van zelftesten. Die zijn heel efficiënt om contacten in de privésfeer op een veilige manier te laten verlopen.”

Jessa-ziekenhuis: “Zonder dit extra pakket zouden we gegarandeerd op zorginfarct afstevenen”

Volledig scherm Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis © Jessa Ziekenhuis

“De maatregelen zijn een stap vooruit, al vind ik dat de focus wat meer verspreid had mogen liggen. Nu richt men de pijlen vooral op de jongsten”, zegt dr. Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, na afloop van het Overlegcomité. Zonder dit extra pakket zouden we gegarandeerd afstevenen op een zorginfarct, klinkt het nog.

Het Overlegcomité heeft gekozen om de komende weken maatregelen te nemen in het onderwijs. “Goede maatregelen omdat we geleerd hebben dat de deltavariant sterk circuleert in deze groep. Anderzijds kunnen we wel nog tot 23 uur op café en mogen we nog met het hele gezin gaan kerstshoppen. Ik vind dat dit toch erg tegenstrijdig is en moeilijk te rijmen met die andere aanbeveling: dat we onze sociale contacten moeten beperken. Dit laatste had bovendien ook wat concreter mogen zijn”, reageert Breysem.

De bijkomende maatregelen waren hoog nodig voor een meer gestructureerde aanpak van de pandemie, vult medisch directeur dr. Jos Vandekerkhof aan. “Laten we hopen dat de bevolking de maatregelen ernstig neemt zodat iedereen die in de zorg werkt, de volgende weken wat meer ademruimte krijgt door zo snel mogelijk een daling in Covid-opnames te bekomen.”

In het Jessa Ziekenhuis zijn er momenteel 92 coronapatiënten, waarvan 20 op intensieve zorg. Het Hasseltse ziekenhuis heeft 24 IZ-bedden voor coronapatiënten. Zelfs met een vermindering van de druk op de ziekenhuizen de komende weken, blijft het ziekenhuis de volgende maanden voor zeer moeilijke keuzes staan als het gaat over zorgplanning, klinkt het.

“Onze artsen zullen hun indicatiestelling voor ingrepen moeten herevalueren”, aldus Vandekerkhof. “De kans is zeer reëel dat onze wachtlijsten, net zoals in Nederland al een tijd het geval is, een heel stuk langer gaan worden. Een evolutie die we erg betreuren, maar die we niet meer kunnen tegenhouden.”

Dirk Devroey: “We worden het land dat het langst zal lijden onder vierde golf”

Volledig scherm © BELGA

Professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey (VUB) ziet het somber in. Voor de derde week op rij kondigde het Overlegcomité nieuwe maatregelen aan, maar voor de derde week op rij vindt hij die niet verregaand genoeg.

“Ik mis de daadkracht om dit virus streng aan te pakken terwijl dit hetzelfde is als in de omringende landen. Ik vrees dat we het land zullen worden dat het langst gaat lijden onder die vierde golf”, zegt Devroey onomwonden.

Het is ongezien dat er in ons land voor de derde week op rij nieuwe maatregelen worden afgekondigd. “Eigenlijk blijven het halve maatregelen”, vindt Devroey. “De zorg in zowel de eerste als in de tweede lijn kraakt, maar de middelen die boven gehaald worden zijn de zalvers. De therapieën die werken worden nog niet gebruikt.”

De horeca sluit nog altijd om 23 uur, in de scholen wordt strenger opgetreden en de Kerstvakantie wordt verlengd. Toch had de VUB-professor de scholen liever zien sluiten.

“Men vergeet dat het virus dan nog twee weken vrij spel heeft. We gaan ze maskers aandoen, maar we weten dat die niet zo goed aansluiten bij kinderen en niet zo efficiënt zijn”, vertelt Devroey. “Ik begrijp het standpunt van onderwijs dat we de scholen willen open houden voor de toetsen en examens te doen en het eerste semester af te sluiten, maar ik begrijp daar ook uit dat het gemakkelijker is om de zorg uit te stellen, dan om examens uit te stellen”, vervolgt hij.

ONDERWIJS

Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “Aanvaardbare maatregelen”

Volledig scherm Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. © BELGA

Het maatregelenpakket dat nu voorligt, moet helpen om de coronacrisis te bedwingen. Ze zijn aanvaardbaar. Dat heeft Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, aan ‘VRT NWS’ gezegd in een reactie op de maatregelen die het Overlegcomité vrijdag heeft genomen

“We hadden gezegd dat alle maatregelen die virologisch nodig zijn, hoe moeilijk ook, zeker bespreekbaar waren. We zijn geen voorstander van de mondmaskerplicht vanaf zes jaar, maar als het moet, dan moet het, maar liefst zo kort mogelijk.”

“Voor een aantal basisscholen zullen deze maatregelen moeilijk toe te passen zijn, dus die zullen in afstandsonderwijs gaan”, zegt Boeve nog.

Boeve is ook blij met de “hybride” aanloop naar de examens in het secundair onderwijs.

Over de noodopvang in scholen tijdens de extra week kerstvakantie, zegt Boeve dat het nog uitgeklaard moet worden: “Ik heb begrepen van de minister-president dat het gaat om een extra week kerstvakantie en in andere vakantieperiodes voorzien we ook geen noodopvang.”

Pedagoog Pedro De Bruyckere: “Mondmasker vanaf zes jaar goed duiden en beperken in tijd”

Volledig scherm Pedagoog Pedro De Bruyckere © rv

“De maatregelen voor het onderwijs ademen compromis”, zegt De Bruyckere. “Drie weken kerstvakantie zullen voor het leren van de kinderen wellicht iets, maar relatief weinig verschil maken. Veel basisscholen organiseren pas in januari grote toetsen. Ook het deeltijds afstandsonderwijs voor het secundair is een compromis, want de examenperiode komt eraan voor de meeste leerlingen.”

“Vooral de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf zes jaar kan een impact hebben. Het zal van belang zijn om de maatregel te duiden. Mondmaskers zijn natuurlijk niets nieuws meer voor jonge kinderen. Ze zien ze nu overal, dat scheelt. Voor de taalontwikkeling is dit absoluut geen cadeau, maar we mogen dit niet overdramatiseren”, zegt De Bruyckere.

“Ik pleit er wel voor om deze maatregel te beperken tot enkele weken. Als dit te lang duurt, kan dit een steeds grotere impact hebben. We hebben de afgelopen 21 maanden gemerkt dat vooral de verschillen tussen kinderen en jongeren onderling zijn toegenomen. Daar moeten we blijven werk van maken. Als er nagedacht wordt over verlengingen van de maatregelen, dan is het cruciaal dat we verder denken dan alleen het epidemiologische luik”, aldus de pedagoog.

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het Vlaams gemeenschapsonderwijs GO!: “Dubbel gevoel bij extra maatregelen”

Volledig scherm Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO! © BELGA

De koepel van het gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen (GO!) heeft een dubbel gevoel bij de extra maatregelen die het Overlegcomité vrijdag genomen heeft voor het onderwijs. Dat zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!.

“Dat kinderen vanaf zes jaar een mondmasker zullen moeten dragen, dat is geen fijne maatregel, maar ze kan helpen om de circulatie tegen te gaan”, aldus Pelleriaux. “Men grijpt ook in vanaf twee besmettingen in een klas in plaats van drie, waardoor men sneller op de bal zal spelen.”

Dat de kerstvakantie een week langer wordt gemaakt en basisscholen dus sluiten vanaf 20 december noemt Pelleriaux dan weer geen goed compromis. “Het is positief voor de leerkrachten en directies, die het momenteel ontzettend zwaar hebben. Maar we vragen ons wel af of dat virologisch gezien zal helpen en we verliezen natuurlijk ook wel onderwijstijd.”

Pelleriaux wijst erop dat scholen of klassen ook de komende weken nog wel gesloten kunnen worden door besmettingen of door organisatorische problemen.

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens: “Allerbelangrijkste is dat scholen open blijven”

Volledig scherm Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens © Photo News

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens stelt dat de nieuwe maatregelen een bittere pil zijn om te slikken. “Als het klopt dat buitenschoolse activiteiten volstrekt verboden zijn, is dat erg drastisch. Evenementen tot 200 personen en uitgaan mogen wel. Ik begrijp dat het erg moeilijke beslissingen zijn, maar vraag ook dat er rekening wordt gehouden met het welzijn van kinderen en jongeren.”

Enkele uren voor het Overlegcomité verwees Vrijens in een tweet nog naar de resultaten van laatste onderzoek van het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP).

Ze wijst erop dat de coronacrisis een enorme impact heeft op het welzijn van kinderen en jongeren, die vaker kampen met angstige en verdrietige gevoelens. “De invoering van de mondmaskerplicht bij jonge kinderen is iets waar we heel voorzichtig mee moeten omspringen, maar ik ga ervan uit dat het overlegcomité geen andere keuze had. Het allerbelangrijkste is dat de scholen kunnen open blijven. Als mondmaskers voor kinderen vanaf zes jaar dat mogelijk maken, dan moet het maar. Ik vraag dat we alles snel herevalueren en de maatregelen bijstellen zodra dit opnieuw mogelijk is”, aldus de kinderrechtencommissaris.

“Als zou blijken dat er algemeen verbod komt op buitenschoolse activiteiten, dan is dat wel erg drastisch. Preventieve maatregelen zoals mondmaskers, afstand bewaren en alles in de openlucht laten plaatsvinden, waren misschien ook mogelijk geweest.”

Weyts: “Mondmaskerplicht valt mij zwaar”

Volledig scherm © Photo News

“Je kan van een onderwijsminister niet verwachten dat hij vandaag staat te juichen. De invoering van een mondmaskerplicht voor kinderen vanaf zes jaar valt mij zwaar”, aldus Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

“Ik had ook liever gehad dat scholen minstens de mogelijkheid hadden gekregen om desgewenst ook in de laatste week voor kerst nog les te geven”, zegt hij. “Maar dit zijn blijkbaar de offers die we moeten brengen om de scholen open te houden. Als het aan sommigen had gelegen, waren al onze scholen vanaf maandag dicht. Dat zal nu niet gebeuren.”

Als de onderwijskwaliteit niet meer kan worden gegarandeerd omdat er te veel leerkrachten afwezig zijn, kan een school nog steeds sneller overschakelen op afstandsonderwijs, zegt Weyts, die er aan houdt het onderwijspersoneel te bedanken voor de voorbije periode.

OVSG: “Week extra kerstvakantie kan basisscholen rust geven”

De beslissingen van het Overlegcomité komen tegemoet aan de bezorgdheden van stedelijke en gemeentelijke besturen en scholen, zegt de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG). “De scholen in het basisonderwijs kunnen open blijven en dat beantwoordt aan onze vraag om het leerrecht van kinderen én hun welbevinden zo veel mogelijk te garanderen. Het is nodig dat dit gepaard gaat met een aantal verstrengingen: mondmaskers, quarantaine vanaf twee besmettingen in de klas en CO2-meters.”

“Het is een goede zaak dat de basisscholen in grote mate hun werking kunnen voortzetten”, zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG. “De extra week kerstvakantie kan rust brengen na een organisatorisch hectische tijd en hopelijk de pandemie afremmen.”

Na de kerstvakantie hoopt de OVSG dat de mondmaskerplicht kan worden versoepeld. “Om dit te beoordelen vragen we de invoering van een coronabarometer zodat de maatregelen beter te voorspellen zijn en scholen zich daarop kunnen organiseren. Ook stellen we voor meer zelftests te gebruiken.”

VRIJE TIJD

Horecasector reageert gemengd

Volledig scherm Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photonews

“Na het overleg deze week is nu een snelle beslissing over de steunpakketten cruciaal, zo is er beschermingszekerheid voor onze ondernemers. Maar we willen ook duidelijkheid over de feestdagen, zodat de sector zich kan organiseren”, reageert Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. De belangenvereniging zat samen met de overheid om het “Horeca #Baxter-plan” te bespreken. Volgens De Caluwe is zo’n stabiel kader op lange termijn dringend nodig.

Erik Beunckens van de Federatie van Cafés van België ziet weinig reden om te juichen. “Het enige positieve is dat we voor een keer eens niet de zwartepiet hebben doorgeschoven gekregen, maar die hebben we wel al lang.” Volgens Beunckens draaien veel ondernemers zware verliezen en ook hij vraagt steunmaatregelen. “Experts raden aan om de horeca te sluiten. Wij zouden onze verantwoordelijkheid wel willen nemen, maar enkel als er ondersteuning komt, maar dat is nu niet het geval.”

Steven Rosseel van de Belgian Restaurants Association is tevreden dat er niets verandert voor de restaurants en tavernes, maar waarschuwt wel voor de impact op cateringbedrijven. “Zij kunnen het moeilijk krijgen omdat grote feesten en evenementen met meer dan 200 mensen binnen worden verboden. Met het sluitingsuur en het beperkt aantal mensen aan tafel is het voor restaurants ook niet vanzelfsprekend, maar wel nog steeds haalbaar.”

Jan Van Esbroeck, CEO van het Sportpaleis: “Sluiting is wraakroepend”

Volledig scherm © VTM

“Wij zijn zwaar ontgoocheld, maar hadden het wel verwacht”, reageert Jan Van Esbroeck, CEO van het Sportpaleis op het verbod op indoorevenementen met meer dan 200 aanwezigen. “Men criminaliseert onze sector, wij zijn de excuustruzen en worden geofferd door een perceptie die de voorbije dagen is gecreeërd door media, zorg en politici.”

Van Esbroeck is ontzettend teleurgesteld maar ook kwaad. “Wij worden totaal onterecht met de vinger gewezen, dat is echt wraakroepend”, zegt hij. “Waarom mag een evenement met 200 mensen wel en wat wij doen niet? Bij welk concert kom je met 200 mensen in contact op zo’n manier dat je besmet kan geraken? Je komt toch nooit langer dan een kwartier in de buurt van 200 mensen en dit op minder dan anderhalve meter, dus op een manier die besmetting kan creeëren? Bovendien word je bij ons volledig gescreend nog voor je de zaal binnenkomt. Men criminaliseert ons op die manier.”

Voorlopig gelden de maatregelen tot 20 december. Tot die datum moet het Sportpaleis al 35 evenementen schrappen. “Alle financiële gevolgen die dat met zich meebrengt, zullen moeten bekeken worden”, zegt Van Esbroeck. “Het is echt onterechte schade die ons wordt toegebracht. Dit weekend alleen al zien wij 1 miljoen euro wegvloeien.”

Van Esbroeck maakt zich ook ernstig zorgen over de mentale weerbaarheid van heel wat mensen in de sector. “Dat komt nog bij op het bord van diegenen die deze beslissingen hebben genomen”, zegt hij. “Wij zijn geen café waarbij je vandaag beslist om te openen, een nieuw vat aansluit en morgen effectief opent. Wij zitten met planningen, voorbereidingen en voor heel wat mensen valt die rechtszekerheid nu weg.”

Mike Naert van concertzaal Het Depot in Leuven: “Dit is even erg als een sluiting”

Volledig scherm Mike Naert, directeur van de Leuvense concertzaal Het Depot. © Vertommen

Mike Naert, de directeur van concertzaal Het Depot in Leuven, noemt de pas aangekondigde beslissingen van het Overlegcomité “onwaarschijnlijk en een grote teleurstelling”. Dat zegt hij vrijdag in een eerste reactie aan Belga. “Dit is even erg als een sluiting.”

Het Overlegcomité heeft vrijdag beslist dat er niet meer dan 200 personen aanwezig mogen zijn op evenementen die binnen doorgaan. “Dat komt de facto neer op een sluiting. Door de maatregelen van vorige week moesten we alle concerten waarbij mensen rechtstaan al afgelasten: er bleven er nog amper drie over. Nu kunnen we dat aantal ook herleiden tot maximum één.”

De directeur van Het Depot vindt het “onwaarschijnlijk dat wij de enige sector zijn die getroffen wordt. Dit is pure symboolpolitiek: we kunnen onze evenementen en concerten perfect veilig organiseren, dat hebben we al meermaals bewezen. Opnieuw een stevige slag in ons gezicht, en dat komende van onze eigen minister van Cultuur.”

Naert hoopt op steunmaatregelen van de overheid, maar heeft daar naar eigen zeggen nog niets over vernomen.

Bruno Schaubroeck van Event Confederation reageert verbolgen

Volledig scherm Bruno Schaubroeck van Event Confederation. © BELGA

De eventsector reageert verbolgen op de beslissingen die het Overlegcomité vrijdag genomen heeft. De sector hekelt vooral de onzekerheid en de oplopende annulatiekosten die dat met zich meebrengt. Dat schrijft de Event Confederation (EC), die de sectororganisaties van de verschillende takken van de evenementensector verenigt, na afloop van het Overlegcomité.

Voor de derde week op rij worden er bijkomende maatregelen genomen voor evenementen. Zo worden alle evenementen met meer dan 200 aanwezigen binnen geschrapt. De eventsector is dan ook niet tevreden met de telkens veranderende regels. “De sector draait voor de derde week op rij op voor nieuwe annulatiekosten, zonder enige schadevergoeding. Opgebouwde events, frigocellen vol voedsel... En dan spreken we nog niet over maart of oktober 2020, toen de sector zelf opdraaide voor de annulatiekosten”, zegt Bruno Schaubroeck van de EC.

De sector klaagt vooral het gebrek aan een langetermijnvisie aan en spreekt van een knipperlichteconomie. Volgens de EC kan de sector op die manier onmogelijk overleven. Ook wacht de sector naar eigen zeggen al drie weken op sectorgerichte steun van de overheid. Wel is de sector positief over het feit dat er geen nieuwe aanpassingen komen voor huwelijken.

Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie: “Opgelucht”

Volledig scherm Koen Umans, de voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie. © BELGA

“Sport is de maïzena van de maatschappij. We zijn blij dat politici erkennen dat sport de fysieke en mentale gezondheid van de Belg ten goede komt. Door te blijven sporten én rekening te houden met de geldende maatregelen, kunnen we sterk uit deze pandemie komen”, reageert Koen Umans van de Vlaamse Sportfederatie.

“De sportsector is vragende partij voor versnelde vaccinaties van de jongeren tussen 5 en 12 jaar. Zo kunnen ook zij nog veiliger sporten, binnen en buiten”, laat de federatie nog weten.

De Vlaamse Sportfederatie roept federaties en sportclubs op om tijdens de verlengde kerstvakantie competities op te schorten. “Een langere winterstop zal helpen om het aantal besmettingen sneller terug te dringen. We raden wel aan om de trainingen binnen de eigen club door te laten gaan, zodat iedereen in de sport een uitlaatklep vindt tijdens de donkere decembermaand”, zegt Umans verder.

Isabelle Ghosez van de Federatie van Huwelijksleveranciers: “Voor ons verandert er weinig en dat is enorm positief”

De federatie van huwelijksleveranciers is enorm tevreden na afloop van het Overlegcomité van vrijdag. Dat zegt Isabelle Ghosez van de Federatie van Huwelijksleveranciers. Het Overlegcomité nam geen bijkomende maatregelen voor huwelijksfeesten. De huidige maatregelen, zoals het CST en mondmaskerplicht, blijven gelden.

De sector van huwelijksleveranciers kan opgelucht ademhalen na het Overlegcomité. Daar is beslist dat huwelijken een uitzondering vormen op de verstrengde maatregelen. Voor huwelijksfeesten zijn er dus geen bijkomende maatregelen ingevoerd. “Wij zijn vermoedelijk een van de weinige sectoren die echt blij zijn vandaag. Voor ons verandert er weinig en dat is enorm positief. Het zou zowel voor de echtparen als voor de leveranciers een enorme financiële domper geweest zijn in december met verstrengde maatregelen”, legt Isabelle Ghosez uit.

Sinds de invoering van het CST en het verplicht dragen van een mondmasker op huwelijksfeesten, zijn er niet meteen meer annuleringen geteld. “We zien dat mensen het zodanig beu zijn om hun feest uit te stellen dat ze alles laten doorgaan onder de huidige maatregelen. Sommigen hebben hun huwelijksfeest dan ook al tot vier keer toe moeten uitstellen.”

De sector is wel nog voorzichtig naar het begin van 2022. “Wij hopen dat de nieuwe maatregelen de cijfers doen dalen en dat er geen nog strengere maatregelen komen. Het blijft afwachten wat er zal gebeuren in januari en februari”, aldus Ghosez.