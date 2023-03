REACTIES. Oppositie is woedend door uitblijven stikstofakkoord: “Vlaamse regering is morsdood”

UPDATEDe crisis in de Vlaamse regering lijkt compleet. CD&V verliet zondagavond de onderhandelingstafel en kon geen akkoord sluiten met N-VA en Open Vld. De deadline voor een stikstofakkoord wordt alweer niet gehaald en dat zet kwaad bloed bij de oppositie. “Deze regering is op, het is dringend tijd dat we de kaarten in de Vlaamse politiek opnieuw schudden”, klinkt het.

Oppositiepartij Vlaams Belang reageert scherp op de mislukte stikstofonderhandelingen van zondagavond. “Het onvermogen van deze Vlaamse regering heeft een toppunt bereikt”, hekelt Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement Chris Janssens in de nacht van zondag op maandag in een communiqué. Op Twitter vroeg Janssens dat Jambon maandag in het parlement verantwoording komt afleggen.

“Jambon zei woensdag dat hij nog tot eind deze week tijd had om een compromis te sluiten. Helaas heeft de Vlaams minister-president zo weinig daadkracht dat hij zelfs zijn eigen deadlines mist”, aldus Janssens, die andermaal kritiek uitte op het stikstofakkoord, dat volgens hem “een compleet gebrek aan rechtszekerheid en toekomstperspectief creëert voor onze landbouwers.”

“Deze regering is op, het is dringend tijd dat we de kaarten in de Vlaamse politiek opnieuw schudden”, aldus nog Janssens. Ook fractieleider van PVDA, Jos D’haese, gelooft niet meer in een herstel: “De houdbaarheid van de Vlaamse regering is definitief verlopen. Het idee dat ze het beter zou doen dan op federaal niveau ook.”

KIJK. Is het ‘over and out’ voor Jambon? Dit zijn de mogelijke scenario’s

Vooruit: “Regeringsdeelname is sciencefiction”

Vooruit reageert dat het nog steeds bereid is om een degelijk stikstofakkoord goed te keuren. Dat zegt Bruno Tobback, milieuspecialist van de partij. Een regeringsdeelname noemt hij echter sciencefiction. “We hebben altijd gezegd dat we het krokusakkoord van vorig jaar steunen”, zegt Tobback. “Wat er ondertussen voorligt, weten we niet, dat moeten we eerst zien. Maar als het een goed akkoord is, zijn we bereid om te steunen.”

Een eventuele deelname aan de regering noemt Tobback onrealistisch. “We zijn een jaar voor de verkiezingen, ik zou niet weten hoe je dat nog moet doen. Het is niet omdat N-VA in dit dossier op onze lijn zit, dat dat ook in andere dossiers zo is. Als we met minister Diependaele moeten beginnen te discussiëren over huisvesting, dan zijn we al bij de verkiezingen.”

Ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau staat niet te springen voor een regeringsdeelname. “De Vlaamse regering is morsdood. Wie er nu nog inzit, organiseert de complete stilstand.” Hij herhaalde wel dat zijn partij het akkoord wil steunen als de “principes die zij belangrijk vinden (compensaties voor de boeren en een sprong vooruit op vlak van volksgezondheid en de natuur) erin zitten”.

KIJK. Vooruit-voorzitter Rousseau: “Vlaamse regering is morsdood”

Groen: “Zit iemand hierop te wachten?”

Een minderheidsregering of een regering in lopende zaken dan maar? Dat idee lijkt bij oppositiepartij Groen dan weer niet aan te slaan. “Een regering in lopende zaken die geen oplossingen meer brengt. Zit daar iemand op te wachten? Zeker de natuur en de landbouw niet”, zegt Vlaams Parlementslid voor Groen Mieke Schauvliege.

Ook covoorzitter van Groen, Jeremie Vaneeckhout, is niet te spreken over het uitblijven van een akkoord: “Deze soap is ongezien pijnlijk. Er wordt een cynisch spel gespeeld met onze boeren en onze natuur”, stelt hij. Groen wilde net zoals Vooruit en PVDA dat Vlaams minister-president Jan Jambon zich vandaag komt verantwoorden “voor de ongeziene crisis”, maar het Uitgebreid Bureau, het politieke bestuur van het parlement, heeft beslist om morgen pas een extra plenaire te organiseren over de crisis in de Vlaamse regering.

“Miljoenenschade dreigt” Ook de bedrijfswereld reageert kritisch. De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka roept de partijen in de Vlaamse regering - en dus vooral CD&V - op om snel tot een stikstofakkoord te komen. “De totale blokkering loert om de hoek. Vlaanderen dreigt tot stilstand te komen met miljardenschade voor alle sectoren in de economie als rechtstreeks gevolg”, stelt Voka. Elk verder uitstel van een akkoord leidt tot economische en maatschappelijke schade, zegt de ondernemersorganisatie in een persbericht. “De Nederlandse economie - die met een vergelijkbaar stikstofprobleem kampt - leed al voor meer dan 28 miljard euro schade. Die miljardenfactuur dreigt ook onze bedrijven en sectoren hard te treffen.” Voka vreest voor een “totale impasse” en een “vergunningenstop”, met impact op onder meer de bouw van private en publieke voorzieningen, de aanleg van wegen, investeringen in duurzame basisinfrastructuur, de industrie, de havens, de mobiliteit en de landbouw. Ook voor bouwfederatie Embuild is een definitieve regeling van het stikstofkader “hoogdringend en noodzakelijk om de economische kracht van onze regio te beschermen en maatschappelijke transities te vrijwaren”. Ze roept de Vlaamse regering dan ook op snel een stikstofakkoord te sluiten. “Zonder definitief stikstofkader dreigen er vonnissen en arresten die bouwprojecten en investeringen van particulieren en bedrijven op de helling zetten”, aldus Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen, in een persbericht. “Maar zonder die bouwprojecten kunnen we ook onze omgeving niet verduurzamen en kunnen we de klimaatuitdaging niet aanpakken.”