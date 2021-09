Reacties op pensioenplannen Lalieux stromen binnen: “Budgettair niet houdbaar, maak huiswerk maar opnieuw”

De pensioenenplannen die minister Karine Lalieux (PS) vandaag exclusief in onze krant uit de doeken doet, lokken heel wat reacties uit. Georges-Louis Bouchez (MR) merkte onder meer op dat ze haar huiswerk opnieuw mag doen. “Dit is budgettair niet houdbaar en stemt niet overeen met de doelstellingen die de Vivaldi-coalitie vastgelegd heeft”, klinkt het. Een overzicht.

CD&V: “Om pensioensysteem echt te verbeteren, is meer nodig dan wat op tafel ligt”

Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is het pensioenplan van Lalieux “met een rode stylo geschreven, maar we moeten vermijden dat het rood kleurt”. Voor de CD&V-minister moet ervoor gezorgd worden dat het pensioensysteem toekomstgericht blijft en dat de mensen vertrouwen hebben dat ze hun pensioen blijven krijgen. Het pensioenplan, waarvan hij nog geen tekst gezien heeft, klinkt voor Van Peteghem sympathiek, maar hij stelt zich vragen bij de betaalbaarheid, zei hij in De Ochtend op Radio 1.

Zo wil Lalieux haar plan betalen met de verhoging van de werkzaamheidsgraad tot 80 procent. Dat is een goed principe voor Van Peteghem, “maar met welke maatregel zal dat gebeuren?”

De minister van Pensioenen stelt een loopbaan van 10 gewerkte jaren voor om in aanmerking te komen voor het minimumpensioen, terwijl Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert eerder een loopbaan van 30 jaar naar voren schoof. De CD&V’er ziet de 10 jaar eerder als een “openingszet”. Bij het bepalen van het aantal effectief gewerkte jaren, moet er voor hem ook rekening gehouden worden met de vrouwen en de meewerkende echtgenoot.

Van Peteghem vindt het herinvoeren van de pensioenbonus een goede stimulans om langer aan de slag te blijven, maar hij waarschuwt dat er gekeken moet worden naar de betaalbaarheid. “Om het pensioensysteem echt te verbeteren, is meer nodig dan wat op tafel ligt”, besloot Van Peteghem.

N-VA: “Totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin”

Voor N-VA toont het pensioenplan van minister van Pensioenen Karine Lalieux “een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin. Men wil dus nog maar eens geld uitgeven dat men niet heeft, zonder enige deftige hervorming om het ook betaalbaar te houden voor de volgende generaties”.

De voorstellen klinken goed: minder werken, voor meer geld, aldus de oppositiepartij. “Maar de factuur van dat PS-feestje is voor onze kinderen en kleinkinderen. Voor de N-VA is het duidelijk: après nous, le déluge. De vraag is dus of CD&V en Open Vld de herinnering aan de regering Michel- I volledig zullen uitwissen door hiermee akkoord te gaan”, luidt het in een mededeling. De hervormingen uit het verleden om het pensioenstelsel betaalbaar te houden, worden uitgehold, betreurt N-VA.

Wat het minimumpensioen betreft, pleit de minister voor een zeer soepele instapregeling met slecht 10 gedeeltelijke effectieve jaren op een carrière van 30 jaar. N-VA stelt vast dat je nog steeds zonder probleem er 35 gelijkgestelde jaren aan kunt toevoegen om een volwaardig minimumpensioen van 1.500 euro op te bouwen.

“In tegenstelling tot wat nodig is, wordt effectief werken dus niet beloond met een beter pensioen. Dat is een slag in het gezicht voor zij die wél tientallen jaren lang bijdragen tot onze maatschappij”, reageert Kamerlid Wim Van der Donckt.

Tenslotte rekent de federale regering op een werkzaamheidsgraad van 80 procent om de pensioenen betaalbaar te houden, “maar over hoe die werkzaamheidsgraad effectief zal worden verhoogd, lezen we niets in de plannen van minister Lalieux”. N-VA wijst erop dat we vandaag met een werkzaamheidsgraad van 70 procent amper kandidaten vinden voor de vele vacatures.

Open Vld: “Binnen regering bespreken”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert reageert koeltjes op de pensioenplannen die minister Karine Lalieux (PS) vrijdag in onze krant uit de doeken doet. “De normale werkwijze voor een minister is dat ze haar plannen aan de regering voorlegt, die tussen kabinetsadviseurs besproken worden en daar dan een compromis uitkomt. Er staan nu plannen in de pers, maar niemand in de regering heeft ze gezien. We rekenen erop dat de minister loyaal binnen de regering haar plannen bespreekt. We zullen er daar wel op reageren.”

Twee weken geleden had Lachaert zelf het pensioendebat op gang getrapt. Hij diende een wetsvoorstel in waarin staat dat je voortaan minstens 20 jaar effectief gewerkt moet hebben vooraleer je recht hebt op een mimimumpensioen. “Een provocatie", noemde de PS dat. “Onze minister is klaar met haar plannen en vraagt al een tijdje aan de premier om de discussie op de agenda te zetten binnen de regering.” Lachaert reageerde dat hij “niet in de regering zit en als voorzitter toch mag zeggen wat het voorstel van zijn partij is”.

Groen: “Over betaalbaarheid moet onderhandeld worden”

Groen-vicepremier Petra De Sutter reageert gematigd positief. “Er zitten evenwichten in, maar ik heb nog niet alle details gezien. Over de betaalbaarheid zal onderhandeld moeten worden. De becijferde voorstellen zullen een eerste indruk geven”, zei ze bij haar aankomst aan het kernkabinet.

De versoepelingen voor het vervroegd pensioen vindt ze positief. In haar ogen kan dat een alternatief zijn voor de discussie rond de zware beroepen, die nu niet gevoerd zal worden. Ook de pensioenbonus is een goede zaak om de werkzaamheidsgraad op te krikken.

De Sutter steunt ook het voorstel om tien gewerkte jaren te hanteren voor de toegang tot het minimumpensioen. Voor Groen is 20 jaar te veel. “De grootste bekommernis moet rechtvaardigheid zijn. De situatie van vrouwen moet de nodige aandacht krijgen. Zij werken vaak halftijds om voor de kinderen te zorgen.”

MR: “Budgettair niet houdbaar, maak huiswerk maar opnieuw”

De MR heeft zware kritiek op het pensioenplan van minister Lalieux. Voor voorzitter Georges-Louis Bouchez moet zij haar huiswerk opnieuw maken.

“Deze hervorming is budgettair niet houdbaar en stemt niet overeen met de doelstellingen die de Vivaldi-coalitie heeft vastgelegd”, klinkt het. “We hebben nood aan een structurele hervorming. Nu krijgen we een reeks maatregelen die binnen drie of vier jaar herzien moeten worden. Dat gaat niet.”

Bouchez had hervormingen verwacht om de betaalbaarheid van het pensioensysteem te verzekeren, een gelijkschakeling van de statuten en een oplossing voor de zware beroepen. Maar die ziet hij niet in het plan.

De MR-voorzitter is er ook niet over te spreken dat de minister eerst naar de pers gestapt is met haar plan. “Een dergelijke hervorming eerst in de pers voorstellen en dan pas teksten op de tafel van de ministerraad leggen? Dat is niet ernstig. Aan Karine zou ik willen zeggen dat we niet meer in het schepencollege van Brussel zitten.”

Ook minister van Middenstand David Clarinval was scherp bij zijn aankomst aan het kernkabinet. “Minister Lalieux is vergeten dat er zes andere partijen in de regering zitten en dat er sociale partners, zelfstandigen en ambtenaren bestaan”, fulmineerde hij. Clarinval wees ook op de budgettaire gevolgen en benadrukte de noodzaak om werk te belonen. Voor hem zijn 20 gewerkte jaren nodig om in aanmerking te kunnen komen voor het minimumpensioen.

Unizo: “Overleg nodig”

Ondernemersorganisatie Unizo ziet niet hoe het pensioenplan van de vergrijzing aanpakt. Unizo wil nu zelf de teksten grondig bekijken en dringt aan op overleg. “Plots valt pensioenvoorstel uit hemel. Voorlopig ziet Unizo niet hoe dit vergrijzing aanpakt. Sneller vervroegd pensioen zal krapte op arbeidsmarkt niet aanpakken. We missen harmonisering ambtenarenpensioen. Positief dat aanvullend pensioen buiten schot blijft. Overleg nodig!”, aldus Unizo-topman Danny Van Assche in een tweet.

Voka: “Geen antwoord op betaalbaarheidsprobleem en krapte op arbeidsmarkt”

Het pensioenplan van bevoegd minister Karine Lalieux (PS) is een slag in het water. Dat meldt Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen. Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka roept de federale regeringspartijen op om “de voorbereiding van de pensioenminister een niveau hoger te tillen”. “Anders is dit een nieuw rondje in het verder voor ons uitduwen van de pensioenfactuur.”

Voka wijst erop dat ons pensioenstelsel in de eerste pijler een repartitiesysteem is, waardoor meer mensen langer moeten werken om de pensioenen betaalbaar te houden. “De impact op de loopbaanlengte van de pensioenplannen van minister Karine Lalieux zal minimaal zijn en werkt per saldo zelfs omgekeerd. De betaalbaarheid van de pensioenen hangt nauw samen met de ambitie om tot een werkzaamheidsgraad van 80 procent te komen. De hervormingen die daarvoor nodig zijn, staan nog niet eens in de steigers”, aldus Voka.

De aangekondigde plannen bieden volgens de werkgeversorganisatie ook geen enkel antwoord op de krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt. “Integendeel, bepaalde categorieën werknemers worden aangemoedigd om nog sneller van de arbeidsmarkt te verdwijnen na 42 jaar dienst. Daarmee lossen we de krapte op de arbeidsmarkt niet op en zal de totale pensioenfactuur nog stijgen.”

De tweede pensioenpijler moet volgens Voka verder versterkt en uitgebreid worden. “Voka zegt dan ook klaar en duidelijk: handen af van de tweede pensioenpijler.”

VBO: “Pensioenleeftijd eerst verhogen en nu indirect verlagen?”

Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is het nu tijd voor debat en studie. Dat laat gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans weten via Twitter. Hij werpt meteen wel een aantal vragen op. “1. Pensioenleeftijd eerst verhogen (67j) en nu indirect verlagen (42 gewerkte jaren)? 2. Gewerkte jaren? Quid gelijkgestelde perioden? 3. Ambtenarenpensioenen vallen buiten hervorming?”, klinkt het in de tweet.

ACV: “Positieve elementen, maar toch ook nog veel vragen”

De christelijke vakbond ACV ziet positieve elementen. Het einde van de carrière kan beter op het privéleven afgestemd worden en er wordt afgestapt van een logica van sancties “die toch niet werkte”. “Maar veel vragen blijven nog onbeantwoord”, aldus algemeen secretaris Marie-Hélène Ska.

Verschillende dossiers zouden bovendien op de tafel van het sociaal overleg belanden, zoals de veralgemening van het aanvullend pensioen of de kwestie van de gendergelijkheid voor de pensioenen. “De uitdaging voor deze deze pensioenhervorming is net om stabiliteit en duidelijkheid te brengen, na vele jaren van onzekerheden.”

