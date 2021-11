REACTIES. “Deze Black Friday zal voor rode cijfers zorgen in horeca” - “Tevreden dat ons signaal door politiek ter harte werd genomen”

Lees alles over het coronavirus in ons dossier.

Matthias De Caluwé: “Deze Black Friday zal voor rode cijfers zorgen in horeca”

Het Overlegcomité besliste onder meer dat restaurants en cafés ten laatste om 23 uur de deuren moeten sluiten. Bovendien mogen er niet meer dan zes mensen rond een tafeltje zitten, tenzij het gaat om leden van hetzelfde gezin. “Deze Black Friday zal vanaf morgen voor rode cijfers zorgen in de horeca”, reageert Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen aan VTM Nieuws. Hij betreurt dat er “generieke, symbolische maatregelen worden genomen in evidente sectoren”.

Voor horeca-uitbaters vallen cruciale uren weg en ze zullen ook weer capaciteitsproblemen hebben nu er slechts zes mensen aan een tafel mogen zitten, klinkt het bij Horeca Vlaanderen. De Caluwe vindt die zes personen trouwens “een vreemd cijfer”. “Ik zou daar graag de wetenschappelijke basis van zien”, zegt hij.

De Caluwe begrijpt dat er in de hele samenleving maatregelen genomen moeten worden, maar hekelt dat de horeca opnieuw zwaar getroffen wordt. Hij mist een “globale aanpak”. “Keer op keer worden een paar sectoren zwaar getroffen”, klinkt het.

Hij pleit daarnaast voor nieuwe steunmaatregelen. “Er wordt gesproken over Covid-21 in plaats van Covid-19; wel, dan zijn er ook nieuwe steunmaatregelen nodig in deze fase. Dezelfde als voorheen, zullen niet voldoende zijn.”

Federatie van Cafés: “Dit kan niet zonder steunmaatregelen”

De nieuwe coronamaatregelen voor de horeca zullen “niet kunnen zonder steunmaatregelen”. Dat zegt Erik Beunckens van de Federatie van Cafés van België (FedCaf). “We hebben altijd al gezegd dat we solidair willen zijn, en we zullen altijd doen wat we moeten doen om deze pandemie te boven te komen”, reageert Beunckens. “Maar dit zal opnieuw niet kunnen zonder steunmaatregelen. Er vallen zeer belangrijke uren weg. Het horecabezoek is al dalend, met minder uren wordt het enorm problematisch.”

Beunckens vindt voorts dat die steun netto moet worden uitbetaald. “We verwachten in de volgende twee jaar dat nog eens 3.000 cafés gaan verdwijnen als ze hun belastingafrekening krijgen en geld moeten teruggeven op de steun die ze hebben ontvangen in het verleden. We willen dat de mensen weten welke steun ze krijgen en achteraf geen koude douche krijgen.”

Marc Van Ranst: “Ander sluitingsuur Nederland zal voor grensverkeer zorgen”

Viroloog Marc Van Ranst vindt dat het Overlegcomité een groot pakket aan maatregelen heeft voorgesteld. "De enige aanpassing die ik nu nog zou maken betreft het sluitingsuur van 23 uur voor de horeca, zeker omdat Nederland het anders gaat doen", zei hij bij Het Journaal van Eén. "Dan krijg je wat grensverkeer." In Nederland ligt er een advies voor om de horeca al om 17 uur te sluiten.

Van Ranst verwacht daarnaast nog veel van het overleg tussen de onderwijsministers, komend weekend. "Dat gaat enorm belangrijk zijn om de kerstvakantie te halen", zei hij.

De viroloog vindt het ook belangrijk dat er nu centra komen waar iedereen zich, zonder afspraak, zal kunnen laten testen. "Dat is een verandering in de teststrategie die maakt dat in de eerste lijn de druk wat van de ketel wordt genomen."

Margot Cloet (Zorgnet-Icuro): “Tevreden dat ons signaal door politiek ter harte werd genomen”

“We worden de laatste weken geconfronteerd met een zeer sterk stijgende curve”, zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. “Het worden dus sowieso nog heel harde weken in de zorg. Maar we zijn wel tevreden dat we vandaag zien dat onze signalen zijn opgepikt en er ingegrepen wordt. Het blijft afwachten met bibberende knieën of de maatregelen voldoende zijn, dus is het heel belangrijk dat alle genomen maatregelen door iedereen zeer goed opgevolgd worden.”

Cloet vreest dat drie weken maatregelen onvoldoende zullen zijn. “De hele winter jojoën is geen optie voor de zorg, we hopen dat de politiek het volledige advies van de experten heeft opgevolgd en de regels niet te snel gelost worden.”

Volgens Cloet is het oprichten van walk-in testcentra een zeer goed idee. “’Dat zal de eerstelijnszorg ontlasten, mensen kunnen sneller en meteen getest worden, daar zijn we heel blij om. Nu is het testbeleid absolute chaos, dus het is goed dat men dat nu gaat aanpakken.”

Tim Van Campenhout (Carré): “We moeten elke keer onszelf weer gaan heruitvinden”

Isabelle Ghosez van de Federatie van Huwelijksleveranciers: “Nog te veel onduidelijk om te spreken van opluchting”

Onduidelijkheid troef bij de Federatie van Huwelijksleveranciers na afloop van het Overlegcomité. Huwelijksfeesten vormen de uitzondering op de nieuwe regel waarbij private bijeenkomsten worden verboden. Toch neemt de federatie een afwachtende houding aan. “In de eerste plaats is het goed dat huwelijken dit weekend gewoon kunnen doorgaan volgens de geldende maatregelen. Maar welke maatregelen er nu precies gelden, willen wij even in detail bekijken”, zegt Isabelle Ghosez.

Volgens het Overlegcomité moeten huwelijken georganiseerd worden met coronapas vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten en mag er gedanst worden met mondmaskers. Toch heeft de federatie nog heel wat vragen. “Wij zullen het ministerieel besluit afwachten zodat we alle details kennen. Zolang er niet te veel beperkingen zijn, kunnen de bruiloften doorgaan en zijn wij als leveranciers tevreden. Gelukkig is het eindejaar niet ons drukste seizoen, al is het wel iets drukker door alle uitgestelde trouwfeesten.”