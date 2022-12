Rapport waarschuwt voor gastekort bij strenge winter: aanvoer naar België kan stilvallen

Kortrijk Van Quickenbor­ne vanuit safehouse: “Wat nu gebeurt, zal me op geen enkele manier afleiden”

De buurt rond de woning in Kortrijk van Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is weer een belegerde vesting, net zoals in september toen bleek dat er een plan was om de minister van Justitie te ontvoeren. Aanleiding zou een nieuwe dreiging zijn tegen Van Quickenborne. “Volgens onze bronnen zou het opnieuw een dreiging vanuit het drugsmilieu zijn”, zegt VTM NIEUWS-journalist Klaas Danneel. In een video op Instagram zegt Van Quickenborne dat hij en z’n gezin het goed stellen. “We zijn het intussen een beetje gewend, maar dat maakt het niet goed”, aldus de minister.

8 december