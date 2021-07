Rapport Staatsveiligheid: regeringscommissaris Ihsane Haouach is geen lid van Moslimbroederschap

Van Grieken breekt lans voor Vlaamse frontvor­ming op 11 ju­li-vie­ring

10 juli “Franstaligen kunnen hun ideologische geschillen opzijzetten om hun belangen te verdedigen, wij moeten dat ook doen, nu meer dan ooit.” Dat heeft Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken op de 11 juli-viering van zijn partij in Kortrijk gezegd. Zijn oproep tot Vlaamse frontvorming was in eerste instantie gericht aan de N-VA. “Wat bezielt Bart De Wever eigenlijk, wanneer hij keer op keer een samenwerking met het Vlaams Belang uitsluit? En in één adem telkens smeekt en bedelt bij de PS?”